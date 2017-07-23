Победы Бегу и Гёргес — в обзоре полуфиналов турнира в Бухаресте

22 июля на женском турнире в Бухаресте были сыграны полуфинальные матчи. Румынская теннисистка Ирина Бегу (7) пробилась в финал соревнований, в двух партиях обыграв представительницу Испании Карлу Суарес-Наварро (2) со счётом 7:5, 7:5.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

Во втором полуфинале немецкая теннисистка Юлия Гёргес (3) в трёх партиях одолела представительницу Румынии Ану Богдан со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

Финал соревнований в столице Румынии состоится 23 июля.