15 эйсов помогли Иснеру победить Фрэтэнджело в полуфинале турнира в Ньюпорте

Американский теннисист Джон Иснер (1) вышел в финал турнира в Ньюпорте, в двух партиях обыграв своего соотечественника Бьорна Фрэтэнджело со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. Джон 15 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

В финале соревнований в Ньюпорте соперником 32-летнего уроженца Гринсборо, занимающего 21-ю строчку в рейтинге ATP, будет представитель Австралии Мэттью Эбден (Q).

