Дюран и Молтени стали победителями парного турнира в Умаге

Аргентинцы Гильермо Дюран и Андрес Молтени в финале парного турнира в хорватском городе Умаг нанесли поражение местным теннисистам Марину и Томиславу Драганьям. Матч завершился со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 10:6 в пользу представителей Южной Америки.

Это третий титул на турнирах АТР в карьере Дюрана и первый в нынешнем сезоне. Молтени завоевал свой второй в карьере трофей подобного уровня.

Марин Драганья проиграл свой пятый из девяти финалов в парном разряде, а Томислав Драганья впервые играл в решающем матче соревнований АТР.