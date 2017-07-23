Бертенс стала победительницей турнира в Гштааде

Голландка Кики Бертенс (1) в финале турнира в Гштааде оказалась сильнее эстонки Анетт Контавейт (3) со счётом 6:4, 3:6, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты. 25-летняя уроженка Ватерингена, занимающая 35-е место в рейтинге WТА, шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки, реализовала пять брейк-пойнтов из 11, проиграв три гейма на своей подаче. Анетт обошлась без эйсов при одной двойной.

Для Бертенс этот титул стал четвёртым в карьере и вторым в нынешнем сезоне. Позднее она сыграет в парном финале вместе со шведкой Юханной Ларссон.