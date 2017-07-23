Рублёв: думал, что турнир для меня уже закончен, а теперь я чемпион

Россиянин Андрей Рублёв, победивший на турнире в Умаге (Хорватия), несмотря на проигрыш в решающем матче отборочных соревнований, прокомментировал свой успех.



«Я думал, что турнир для меня уже закончен, ведь я проиграл в квалификации, а теперь я чемпион. Это то, что меняет жизнь всего за неделю. Спасибо Паоло, надеюсь, что мы ещё сыграем. Спасибо зрителям, которые приходили и смотрели матчи, несмотря на жаркую погоду, надеюсь, что вы отлично провели время», — сказал Рублёв во время церемонии награждения.