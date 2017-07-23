Феррер: останусь в туре на 2018-й, если буду играть так, как на этой неделе

Экс-третья ракетка мира испанец Давид Феррер прокомментировал завоевание им первого титула ATP после Вены-2015. В финале Бостада он обыграл украинца Александра Долгополова — 6:4, 6:4.



«Прошло два года с тех пор, как я в последний раз выигрывал турнир, так что я очень счастлив после этой победы. Я немного занервничал при счёте 5:1 во втором сете, а Александр играл без всякого давления. Я пытался концентрироваться только на ближайшем розыгрыше, но слишком много думал о матчболах, которые упускал.



Я не забегаю вперёд, иду от недели к неделе, от матча к матчу. У меня по-прежнему есть мотивация. Я знаю, что вернуться в топ-10 будет невероятно тяжело — но если я буду играть на таком же уровне, как на этой неделе, то следующий сезон точно проведу в туре. Я всё ещё получаю удовольствие от тенниса, но всё-таки мне уже 35 лет», — приводит слова Феррера официальный сайт ATP.