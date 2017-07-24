Долгополов: поздравляю Давида, сегодня он почти не дал мне шансов

Украинец Александр Долгополов прокомментировал финал турнира в Бостаде, в котором он проиграл экс-третьей ракетке мира, испанцу Давиду Ферреру со счётом 4:6, 4:6.



«Хочу поздравить Давида. Сегодня он почти не дал мне шансов. Спасибо всем в Бостаде за тёплый приём. Я впервые приехал сюда — и вышел в финал, так что, надеюсь, я ещё вернусь», — приводит слова Долгополова официальный сайт ATP.

Благодаря этому финалу Александр поднимется с 89-го на 67-е место. Давид прибавит 13 позиций и станет 33-й ракеткой мира.