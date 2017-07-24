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Гёргес: во втором сете я вела с брейком, но Бегу оказывала большое давление

24 июля 2017, понедельник. 10:05. Теннис

Немка Юлия Гёргес поделилась впечатлениями после поражения в финале турнира в Бухаресте от румынки Ирины Бегу со счётом 3:6, 5:7.

«Ирина провела матч очень уверенно. Она не давала мне много времени на подготовку ударов. Она контролировала ситуацию в первом сете, но я думала, что у меня есть шансы вернуться в игру. Во второй партии я вела с брейком, но соперница оказывала большое давление, стоит отдать ей должное.

Бегу заслужила победу сегодня, так как играла лучше. Дело не в счёте, а том, как ты играешь и строишь розыгрыши. Она делала это здорово и очень умно. Я старалась как могла. Иногда это даёт результат, но многое зависит и от соперницы. Ирина не дала мне вернуться в игру в этот раз”, — цитирует Гёргес официальный сайт тура.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Ирина Бегу Юлия Гёргес
Новости. Теннис
24 июля 2017, понедельник
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