Шарапова помогла «Орандж Каунти Брейкерс» одержать победу в матче WTT

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова продолжает принимать участие в командном теннисном турнире World Team Tennis. Бывшая первая ракетка мира, выступающая за команду «Орандж Каунти Брейкерс», сначала в дуэте со словенкой Андреей Клепач обыграла хорватку Дарию Юрак и американку Шелби Роджерс («Сан-Диего Авиаторс») со счётом 5:2, а затем победила Роджерс со счётом 5:3.

В итоге «Орандж Каунти Брейкерс» одержала победу со счётом 22:19.

Из-за надрыва мышцы, полученного на турнире в Риме, Шарапова была вынуждена пропустить весь травяной сезон 2017 года.