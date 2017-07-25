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Куличкова одолела Александрову в первом круге турнира в Бостаде

25 июля 2017, вторник. 16:51. Теннис

Российская теннисистка Елизавета Куличкова (WC) вышла во второй круг турнира в Бостаде, в трёх сетах одолев свою соотечественницу Екатерина Александрову со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты. Елизавета трижды подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 8 из 20 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 11 двойных ошибок и 8 брейков.

За выход в четвертьфинал Куличкова поспорит с представительницей Латвии Анастасией Севастовой (2).

Бостад. Женщины. Первый круг

Виктория Голубич (Швейцария) — Мартина Тревизан (Италия, Q) — 6:4, 6:3.
Катержина Синякова (Чехия, 7) — Ребекка Петерсон (Швеция, WC) — 6:3, 3:6, 6:1.
Виктория Томова (Болгария, LL) — Юлия Гёргес (Германия, 8) — 6:4, 2:2, отказ Гёргес.

Бостад (ж) 2017. 1-й круг
25 июля 2017 года, вторник. 14:30 МСК
Екатерина
Александрова
Елизавета
Куличкова
4:6 6:4 6:7
Бостад (ж) 2017. 1-й круг
25 июля 2017 года, вторник. 13:45 МСК
Мартина
Тревизан
Виктория
Голубич
4:6 3:6
Бостад (ж) 2017. 1-й круг
25 июля 2017 года, вторник. 14:40 МСК
Катержина
Синякова
Ребекка
Петерсон
6:3 3:6 6:1
Бостад (ж) 2017. 1-й круг
25 июля 2017 года, вторник. 14:40 МСК
Виктория
Томова
Юлия
Гёргес
6:4 2:2 Rt
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Екатерина Александрова Елизавета Куличкова Юлия Гёргес
Новости. Теннис
25 июля 2017, вторник
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