Бертенс вышла во второй круг турнира в Бостаде, победив Виттёфт

Голландка Кики Бертенс (6) оказалась сильнее немки Карины Виттёфт со счётом 6:1, 6:4 в первом круге турнира в Бостаде. Продолжительность поединка составила 1 час 11 минут. 25-летняя уроженка Ватерингена, занимающая 35-е место в рейтинге WТА, реализовала 6 брейк-пойнтов из 10, проиграв 2 гейма на своей подаче. Кики исполнила 4 эйса при 5 двойных ошибках.
Следующей оппоненткой Бертенс станет чешка Барбора Крейчикова (Q), разгромившая немку Аннику Бек — 6:0, 6:0. Теннисистки провели на корте всего 44 минуты.