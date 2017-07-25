Возняцки с трёхсетовой победы стартовала на турнире в Бостаде

Датчанка Каролина Возняцки (1) начала выступление на турнире в Бостаде с победы над француженкой Полин Пармантье со счётом 6:3, 3:6, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты. 27-летняя уроженка Оденсе, занимающая седьмое место в рейтинге WТА, сделала 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок, реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 и проиграла 4 гейма на своей подаче.

За выход в четвертьфинал Каролина поспорит со швейцаркой Викторией Голубич, ранее переигравшей итальянку Мартину Тревизан (Q) со счётом 6:4, 6:3.