«Я разочарован». Медведев — о неудачной попытке защитить титул «Мастерса» в Риме

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в четвёртом круге грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). Россиянин в двух сетах уступил американцу Томми Полу, занимающему 16-е место в рейтинге ATP, со счётом 1:6, 4:6.

«Это был тяжелый матч. Психологически я должен был сыграть намного лучше. Я начал успокаиваться и концентрироваться только в конце матча, но было слишком поздно. Ожидал, что буду играть лучше. Здесь другой корт, другие условия. Мне не удалось собраться достаточно быстро, и это стоило мне победы в матче. Я должен проявить себя лучше в этом аспекте. Если честно, я разочарован. Я хотел добиться большего успеха здесь, но даже не приблизился к титулу.

Что я могу сказать? Чем больше титулов я выигрываю, тем больше у меня шансов защитить их. Буду стараться защитить титул в будущем. Опять же, сегодня я должен был проявить себя лучше морально. Когда у меня не всё в порядке с психикой, как сегодня, я не могу победить. Таков спорт. Ты проигрываешь и отправляешься на следующий турнир, который является довольно важным", — сказал Медведев на пресс-конференции.