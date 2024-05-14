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Медведев назвал двух главных фаворитов «Ролан Гаррос»

Медведев назвал двух главных фаворитов «Ролан Гаррос»
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал фаворитов «Ролан Гаррос». Грунтовый турнир пройдёт с 26 мая по 9 июня во Франции.

«Если ориентироваться на рейтинг — Новак. Тогда я четвёртый кандидат. Кто выиграл Монте-Карло? Стеф. Если он одержит победу здесь, то наверняка станет одним из кандидатов на победу во Франции. Если он выиграет два турнира серии „Мастерс“, он будет фаворитом.

Я думаю, если Новак и Карлос сыграют, то они станут двумя главными фаворитами. Им нравится грунт. Они выигрывали турниры Большого шлема. Но сейчас, возможно, всё стало немного более открытым, чем когда-либо прежде. Для меня это тоже хорошо, потому что обычно на «Ролан Гаррос» я играю не так хорошо", — сказал Медведев на пресс-конференции.

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