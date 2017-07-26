Янкович: было жарко, ощущалась влажность, но я старалась сосредоточиться на игре

Сербская теннисистка Елена Янкович поделилась впечатлениями после победы в первом круге турнира в Нанчане над представительницей Китая Цзяци Кан со счётом 6:2, 7:5.

«Победа есть победа. Всегда приятно выигрывать матч, особенно в первом круге, самом сложном. Мне противостояла молодая девушка, очень хорошая теннисистка. Я старалась сыграть как можно лучше в таких условиях. На улице очень жарко, ощущается влажность. Даже просто находиться здесь нелегко. Я старалась сосредоточиться на игре и сделала всё, что в моих силах. Я очень рада, что смогла победить сегодня», — цитирует Янкович официальный сайт тура.