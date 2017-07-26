Латвийский теннисист Эрнест Гулбис вышел во второй круг турнира в Гштааде, в двух партиях обыграв представителя Германии Даниэля Брандса (Q) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. Эрнест 6 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 9 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Гулбис поспорит с победителем противостояния Паоло Лоренци (Италия, 5) — Марко Кьюдинелли (Швейцария, WC).