Синякова стала первой четвертьфиналисткой турнира в Бостаде

Чешская теннисистка Катержина Синякова (7) пробилась в четвертьфинал турнира в Бостаде, в двух партиях одолев представительницу Нидерландов Аранчу Рус (Q) со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. Катержина трижды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Бостаде Синякова поспорит с победительницей матча Елизавета Куличкова (Россия, WC) — Анастасия Севастова (Латвия, 2).