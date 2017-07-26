Кудрявцева в трёх сетах проиграла Мартинцовой на турнире в Нанчане

Российская теннисистка Алла Кудрявцева не смогла пробиться во второй круг турнира в Нанчане, в трёх партиях уступив представительнице Чехии Терезе Мартинцовой со счётом 5:7, 6:2, 4:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. Алла 1 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований Мартинцова поспорит с представительницей Китая Пэн Шуай (2).

Нанчан. Женщины. Первый круг

Кристина Плишкова (Чехия, 3) — Джан Су Джон (Южная Корея) — 6:3, 7:6 (7:4).

Второй круг

Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Эри Ходзуми (Япония, Q) — 4:6, 6:3, 6:4.

