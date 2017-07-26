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Кудрявцева в трёх сетах проиграла Мартинцовой на турнире в Нанчане

26 июля 2017, среда. 14:41. Теннис

Российская теннисистка Алла Кудрявцева не смогла пробиться во второй круг турнира в Нанчане, в трёх партиях уступив представительнице Чехии Терезе Мартинцовой со счётом 5:7, 6:2, 4:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. Алла 1 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований Мартинцова поспорит с представительницей Китая Пэн Шуай (2).

Нанчан. Женщины. Первый круг

Кристина Плишкова (Чехия, 3) — Джан Су Джон (Южная Корея) — 6:3, 7:6 (7:4).

Второй круг

Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Эри Ходзуми (Япония, Q) — 4:6, 6:3, 6:4.

Нанчан 2017. 1-й круг
26 июля 2017 года, среда. 12:10 МСК
Алла
Кудрявцева
Тереза
Мартинцова
5:7 6:2 4:6
Нанчан 2017. 1-й круг
26 июля 2017 года, среда. 12:10 МСК
Кристина
Плишкова
Джан Су
Джон
6:3 7:6
Нанчан 2017. 2-й круг
26 июля 2017 года, среда. 12:20 МСК
Се
Шувэй
Эри
Ходзуми
4:6 6:3 6:4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Алла Кудрявцева
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