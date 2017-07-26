Куличкова проиграла Севастовой во втором круге турнира в Бостаде

Россиянка Елизавета Куличкова (WC) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Бостаде, в двух сетах проиграв представительнице Латвии Анастасии Севастовой (2) со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. Елизавета 1 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету Анастасии 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Куличкова — Севастова в Бостаде

За выход в полуфинал Севастова поспорит с чешкой Катержиной Синяковой (7).