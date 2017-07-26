Джокович: Агасси останется моим главным тренером в следующем сезоне

Серб Новак Джокович, объявивший о досрочном завершении сезона, заявил, что продолжит сотрудничество с тренером Андре Агасси.

«Андре останется в моей команде на следующий сезон и будет моим главным тренером, чему я очень рад. Он помог мне найти отличных врачей, специализирующихся на травмах локтей. За короткий период мы смогли найти взаимопонимание и построить отношения, основанные на уважении и доверии. Уверен, что Агасси поможет мне восстановиться и подготовиться к следующему сезону», — приводит слова Джоковича его официальный сайт.