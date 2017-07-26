Гоффен победил Албота во втором круге в Гштааде, отыграв 14 брейк-пойнтов

Бельгиец Давид Гоффен (1) во втором круге турнира в Гштааде одержал волевую победу над молдаванином Раду Алботом со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 7:6 (9:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 35 минут. 26-летний уроженец Рокура, занимающий 13-е место в рейтинге АТР, исполнил 5 эйсов, допустил 4 двойные ошибки, отыграл 14 брейк-пойнтов из 17 и сделал 1 брейк. Его оппонент сделал по 2 эйса и двойные ошибки.

В четвертьфинале Гоффен сыграет с голландцем Робином Хасе (6), одолевшим бразильца Тьяго Монтейро.