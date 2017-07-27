Поражение Кузнецова, победы Феррера и Веселы — в обзоре игр турнира в Гамбурге

26 июля на турнире в Гамбурге были сыграны матчи первого и второго кругов. Россиянин Андрей Кузнецов в матче второго круга уступил немцу Флориану Майеру со счётом 3:6, 6:4, 4:6. Аргентинец Диего Шварцман вышел в четвертьфинал, обыграв немца Седрика-Марселя Штебе (Q) — 1:6, 6:4, 6:2.

Испанский теннисист Давид Феррер (8) преодолел барьер первого раунда, в трёх сетах обыграв представителя Грузии Николоза Басилашвили — 6:2, 3:6, 6:3. Также во второй круг вышел чех Иржи Веселы, который переиграл испанца Фернандо Вердаско (7) — 7:6 (9:7), 6:7 (0:7), 6:3.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор прошедших встреч.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».