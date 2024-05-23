Моресмо: Надаль навсегда останется в истории турниров «Ролан Гаррос»

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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира французская теннисистка, а ныне директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо высказалась об участии 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля в турнире.

«Рафа уникален. У турнира есть своя история с ним, и она останется навсегда. Никто не сможет повторить то, что он смог сделать здесь. Он невероятно поспособствовал росту турнира», — приводит слова Моресмо Eurosport.

Сегодня, 23 мая, прошла жеребьёвка мужской части соревнований. В 1/64 финала турнира в очном противостоянии Надаль встретится с четвёртой ракеткой мира из Германии Александром Зверевым.

«Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович.