Шевченко завершил выступление на турнире в Женеве, в четвертьфинале уступив Коболли

Казахстанский теннисист, 61-я ракетка мира Александр Шевченко завершил выступление на грунтовом турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).

В четвертьфинальном поединке Шевченко уступил итальянскому теннисисту Флавио Коболли (56-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу итальянца.

Встреча продлилась 56 минут. В её рамках Александр Шевченко два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести возможных. Коболли подал навылет один раз, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных.

В полуфинале турнира в Женеве Коболли встретится с победителем пары Себастьян Баэс (Аргентина) — Каспер Рууд (Норвегия).