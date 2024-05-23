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Шевченко завершил выступление на турнире в Женеве, в четвертьфинале уступив Коболли

Шевченко завершил выступление на турнире в Женеве, в четвертьфинале уступив Коболли
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Казахстанский теннисист, 61-я ракетка мира Александр Шевченко завершил выступление на грунтовом турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).

В четвертьфинальном поединке Шевченко уступил итальянскому теннисисту Флавио Коболли (56-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу итальянца.

Женева. 1/4 финала
23 мая 2024, четверг. 19:05 МСК
Александр Шевченко
61
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Флавио Коболли
56
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Встреча продлилась 56 минут. В её рамках Александр Шевченко два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести возможных. Коболли подал навылет один раз, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных.

В полуфинале турнира в Женеве Коболли встретится с победителем пары Себастьян Баэс (Аргентина) — Каспер Рууд (Норвегия).

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