Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видео: лучшие моменты матча Новака Джоковича с Грикспором в четвертьфинале Женевы

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).

В четвертьфинальном поединке Джокович (1/WC) со счётом 7:5, 6:1 обыграл 27-ю ракетку мира представителя Нидерландов Таллона Грикспора (6).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Джоковича с Грикспором.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Встреча Джоковича с Грикспором продлилась 1 час и 18 минут. В её рамках 37-летний Джокович четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Грикспора четыре эйса, пять двойных ошибок и семь нереализованных брейк-пойнтов.

За выход в финал турнира в Женеве Джокович сразится с 44-й ракеткой мира 23-летним чехом Томашем Махачем.