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Евгений Кафельников: уверен, что Синнер на корте работает больше остальных в туре

Евгений Кафельников: уверен, что Синнер на корте работает больше остальных в туре
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от выступления на «Ролан Гаррос» итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса, которые в последние несколько недель не выходили на корт из-за травм.

«Синнер сейчас явно в форме и с каждым выигранным турниром приобретает бешеную уверенность. И я уверен, что на корте он работает больше остальных, – это моё субъективное мнение, но я это вижу по игре и по всему остальному. Объём работы плюс все остальные компоненты способствуют тому, чтобы он находился в своей нынешней форме и показывал такие результаты.

Я не знаю, в каком физическом состоянии сейчас Алькарас. Но если бы травмы не было, то результаты явно были бы лучше. Наверное, есть определённый дискомфорт, что-то его беспокоит и не даёт играть по тому расписанию, по которому он хочет.

Я не знаю, насколько у них с Синнером серьёзные травмы. Но по игре и по результатам они в тройке фаворитов», — написал Кафельников в своём блоге на Sports.ru.

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