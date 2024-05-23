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Видео: Александр Зверев делает причёску Андрею Рублёву перед тренировкой на «Ролан Гаррос»

Забавный момент ознаменовал старт тренировки олимпийского чемпиона 2020 года, четвёртой ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева с шестым номером мирового рейтинга россиянином Андреем Рублёвым на корте «Ролан Гаррос».

Перед началом тренировки Зверев несколько минут завязывал волосы Рублёва у лба резинкой. Это вызвало умиление публики.

Напомним, сегодня, 23 мая, в Париже (Франция) состоялась жеребьёвка «Ролан Гаррос» — 2024. Согласно её итогам, Зверев (4) на старте турнира сразится с его 14-кратным победителем испанцем Рафаэлем Надалем. Рублёва (6) же ожидает встреча с 81-й ракеткой мира представителем Японии Таро Дэниэлом.

Основная часть мужского «Ролан Гаррос» пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующим обладателем титула является первая ракетка мира серб Новак Джокович.