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Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю тренировочный сет на «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю тренировочный сет на «Ролан Гаррос»
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Чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграл тренировочный сет на «Ролан Гаррос» с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем. Он завершился со счётом 6:3 в пользу 14-кратного чемпиона турнира Надаля.

Сегодня, 23 мая, в Париже (Франция) прошла жеребьёвка «Ролан Гаррос» — 2024. Она определила потенциальный путь Медведева к титулу:

  • 1/64 финала: Доминик Кёпфер (Германия);
  • 1/32 финала: Миомир Кецманович (Сербия);
  • 1/16 финала: Мариано Навоне (Аргентина, 31);
  • 1/8 финала: Алекс де Минор (Австралия, 11);
  • 1/4 финала: Александр Зверев (Германия, 4);
  • 1/2 финала: Новак Джокович (Сербия, 1);
  • финал: Янник Синнер (Италия, 2).

Напомним, на «Ролан Гаррос» — 2023 Медведев (2) выступил неудачно: проиграл в первом же круге квалифаеру Тьяго Уайлду.

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