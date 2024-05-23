Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю тренировочный сет на «Ролан Гаррос»

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Чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграл тренировочный сет на «Ролан Гаррос» с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем. Он завершился со счётом 6:3 в пользу 14-кратного чемпиона турнира Надаля.

Сегодня, 23 мая, в Париже (Франция) прошла жеребьёвка «Ролан Гаррос» — 2024. Она определила потенциальный путь Медведева к титулу:

1/64 финала: Доминик Кёпфер (Германия);

1/32 финала: Миомир Кецманович (Сербия);

1/16 финала: Мариано Навоне (Аргентина, 31);

1/8 финала: Алекс де Минор (Австралия, 11);

1/4 финала: Александр Зверев (Германия, 4);

1/2 финала: Новак Джокович (Сербия, 1);

финал: Янник Синнер (Италия, 2).

Напомним, на «Ролан Гаррос» — 2023 Медведев (2) выступил неудачно: проиграл в первом же круге квалифаеру Тьяго Уайлду.