Корретха: если у Алькараса не будет проблем с рукой, то он может выиграть «Ролан Гаррос»

Бывший теннисист, экс вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха высказался о перспективах его соотечественника Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» — 2024.

«Первая неделя будет очень важной для него. Карлосу нужно обрести уверенность, ритм, который он растерял после пропуска турниров в Риме, Монте-Карло и Барселоне. Это плохо для Алькараса, потому что грунтовый сезон имеет для него очень важное значение. Ему нужно принять всё как есть и продолжать развиваться и совершенствоваться. Он всё ещё очень молод, и я уверен, что, если у него не возникнет проблем с рукой, он станет одним из главных претендентов на победу в Париже», — приводит слова Корретхи Ubitennis.

В первом круге Открытого чемпионата Франции Карлос Алькарас сыграет с одним из победителей квалификационного раунда.

Мужская часть «Ролан Гаррос» — 2024 пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.