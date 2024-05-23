Каспер Рууд вышел в полуфинал турнира в Женеве, в трёх сетах одолев Баэса
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд пробился в полуфинальный раунд грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).
В четвертьфинальном матче Рууд (2) со счётом 6:3, 3:6, 6:4 одолел 20-ю ракетку мира представителя Аргентины Себастьяна Баэса (5).
Женева. 1/4 финала
23 мая 2024, четверг. 20:30 МСК
20
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
1 : 2
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|3
|6
7
Каспер Рууд
К. Рууд
Встреча Рууда с Баэсом продлилась 2 часа и 4 минуты. В её рамках Каспер три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Себастьяна два эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх.
За выход в финал соревнований в Женеве Рууд сразится с 56-й ракеткой мира 22-летним итальянцем Флавио Коболли.
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