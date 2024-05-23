Американская теннисистка, 12-я ракетка мира Даниэль Коллинз вернётся в топ-10 рейтинга WTA впервые с 2022 года.

Коллинз одержала 21 победу в последних 23 матчах. Оба поражения американская теннисистка потерпела от второй ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко. В обновлённом рейтинге Коллинз займёт 10-е место рейтинга WTA, вытеснив Алёну Остапенко.

Напомним, в начале 2024 года американская теннисистка объявила, что этот сезон станет для неё последним. Коллинз за свою карьеру выиграла четыре турнира WTA, в том числе в этом году она стала победительницей «тысячника» в Майами (США). В 2022 году она вышла в финал Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила хозяйке корта Эшли Барти (3:6, 6:7(2:7)).