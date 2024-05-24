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Алькарас рассказал о состоянии предплечья в преддверии «Ролан Гаррос»

Алькарас рассказал о состоянии предплечья в преддверии «Ролан Гаррос»
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о самочувствии в преддверии Открытого чемпионата Франции.

«Что с предплечьем? Уже намного лучше. Тренировки проходят довольно хорошо и без какого-либо дискомфорта.

Я всё ещё немного боюсь сильно бить с форхенда. Думаю, это пройдёт через некоторое время. У меня такое чувство, что если я нащупаю его один раз, то этого будет достаточно. Каждый раз, когда я бью изо всех сил на тренировках или в матчах, у меня в голове стоит звон в ушах.

Но да, сейчас я чувствую себя гораздо лучше, чем в Мадриде.

Я всё ещё ношу компрессионный бандаж, тренируюсь с ним и буду так играть, это для меня не новость. Носить его не значит, что рука болит или что она плохо себя чувствует. Я использую его в качестве меры предосторожности и знаю, что он помогает. Мой физиотерапевт Хуанхо (Морено) говорит мне, что это помогает. Игра с бандажом не является для меня проблемой», — приводит слова испанца Marca.

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