Алекс Корретха: Синнер — пример для подражания

Бывший теннисист, экс вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха прокомментировал решение итальянца Янника Синнера (второй в рейтинге ATP) участвовать в «Ролан Гаррос» — 2024, несмотря на недавнюю травму бедра.

«Если Янник не чувствует дискомфорта и болевых ощущений, то это нормально, что он хочет играть. Очень трудно отказаться от участия в таком турнире, как «Ролан Гаррос», из-за возможных рисков усугубить травму. Посмотрим, что получится.

Для меня Янник — хороший парень, профессионал, человек очень серьёзный, который всегда старается улучшить свою игру. Мне нравится его команда с Симоной, Дарреном и всеми остальными. Он — пример для подражания другим», — приводит слова Корретхи Ubitennis.

Напомним, 22-летний Янник Синнер снялся с «Мастерса» в Мадриде (Испания), а впоследствии и с домашнего «тысячника» в Риме из-за травмы бедра. С тех пор он не выходил на корт.

Мужская часть «Ролан Гаррос» — 2024 пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.