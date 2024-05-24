Тони Надаль: если Рафа выйдет во вторую неделю «РГ», то я бы не сомневался в его победе

Тони Надаль, дядя 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля, высказался о перспективах своего племянника на «Ролан Гаррос» — 2024.

«Если Рафе немного повезёт с жеребьёвкой, он проведёт хорошие первые матчи и выйдет во вторую неделю, я бы почти не сомневался в его победе», — приводит слова Тони Надаля Relevo.

В четверг, 23 мая, прошла жеребьёвка основной сетки Открытого чемпионата Франции. Рафаэль Надаль в первом круге сыграет с пятой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.

Мужская часть «Ролан Гаррос» — 2024 пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.