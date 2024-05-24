Алькарас: не говорю, что считаю себя фаворитом «Ролан Гаррос», но у меня есть шансы

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своих шансах на победу на «Ролан Гаррос».

«Я не так хорошо играю, как в предыдущие годы или как мне бы хотелось, но я считаю себя игроком, который очень хорошо адаптируется и быстро находит нужный ритм. Я не говорю, что считаю себя фаворитом «Ролан Гаррос», это далеко не так, но я всё равно думаю, что у меня есть шансы на победу.

Посмотрим, как я буду чувствовать себя в ближайшие несколько дней. Есть много игроков, которые находятся в списке претендентов на титул. Моё имя есть в этом списке, но, возможно, не на первом месте. Я действительно считаю, что у меня есть шансы», — приводит слова Алькараса Marca.