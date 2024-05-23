Александр Бублик в трёх сетах одолел Павла Котова в четвертьфинале турнира в Лионе

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик пробился в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция).

В четвертьфинальном матче Бублик (2) со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:3 обыграл 57-ю ракетку мира россиянина Павла Котова.

Встреча Бублика с Котовым продлилась 3 часа и 11 минут. В её рамках Бублик 11 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Котова три эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 17.

За выход в финал турнира в Лионе Бублик сразится с победителем матча Джованни Мпетчи Перрикар (Франция, WC) — Юго Гастон (Франция, Q). Для казахстанца это будет первый в карьере полуфинал турнира ATP на грунте.