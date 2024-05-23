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Александр Бублик в трёх сетах одолел Павла Котова в четвертьфинале турнира в Лионе

Александр Бублик в трёх сетах одолел Павла Котова в четвертьфинале турнира в Лионе
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19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик пробился в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция).

В четвертьфинальном матче Бублик (2) со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:3 обыграл 57-ю ракетку мира россиянина Павла Котова.

Лион. 1/4 финала
23 мая 2024, четверг. 16:15 МСК
Павел Котов
57
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 4 3
6 4 		7 7 6
         
Александр Бублик
19
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Встреча Бублика с Котовым продлилась 3 часа и 11 минут. В её рамках Бублик 11 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Котова три эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 17.

За выход в финал турнира в Лионе Бублик сразится с победителем матча Джованни Мпетчи Перрикар (Франция, WC) — Юго Гастон (Франция, Q). Для казахстанца это будет первый в карьере полуфинал турнира ATP на грунте.

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