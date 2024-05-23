Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Рафа будет недоволен». Директор «Ролан Гаррос» — о матче Надаля со Зверевым

«Рафа будет недоволен». Директор «Ролан Гаррос» — о матче Надаля со Зверевым
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира французская теннисистка, а ныне директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо высказалась о том, что в первом круге текущего розыгрыша испанец Рафаэль Надаль сразится с немцем Александром Зверевым (4).

«Мы понимали, что это может случиться. Надаль – Зверев в первом круге – это сильный старт. Саша находится в отличной форме. Я просто хочу быть зрителем на этом матче. Глядя на жеребьёвку, я думаю, что Рафа будет недоволен. Но он настоящий воин и необыкновенный соперник. И он как никто другой знает, как играть в пятисетовых матчах. Посмотрим.

Полуфинал с Надалем в 2022 году завершился для Зверева трагически. Для обоих теннисистов этот матч вызовет смешанные чувства», — приводит слова Моресмо Le Figaro.

Материалы по теме
Медведев в одной четверти со Зверевым и Надалем: жеребьёвка обеих сеток «Ролан Гаррос»
Медведев в одной четверти со Зверевым и Надалем: жеребьёвка обеих сеток «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android