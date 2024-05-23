«Рафа будет недоволен». Директор «Ролан Гаррос» — о матче Надаля со Зверевым

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира французская теннисистка, а ныне директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо высказалась о том, что в первом круге текущего розыгрыша испанец Рафаэль Надаль сразится с немцем Александром Зверевым (4).

«Мы понимали, что это может случиться. Надаль – Зверев в первом круге – это сильный старт. Саша находится в отличной форме. Я просто хочу быть зрителем на этом матче. Глядя на жеребьёвку, я думаю, что Рафа будет недоволен. Но он настоящий воин и необыкновенный соперник. И он как никто другой знает, как играть в пятисетовых матчах. Посмотрим.

Полуфинал с Надалем в 2022 году завершился для Зверева трагически. Для обоих теннисистов этот матч вызовет смешанные чувства», — приводит слова Моресмо Le Figaro.