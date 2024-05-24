«Ролан Гаррос» — 2024, квалификация: расписание матчей на 24 мая

Сегодня, 24 мая, в рамках квалификационного раунда «Ролан Гаррос» в Риме пройдут финальные матчи. Игровой день начнётся не ранее 12:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч с участием российских теннисисток.

Теннис. Открытый чемпионат Франции, квалификация. Расписание финальных матчей с участием российских теннисисток:

12:00 мск. Кэти Волынец (восьмая сеяная, США) — Оксана Селехметьева (Россия)

12:00 мск. Юлия Авдеева (Россия) — Оливия Гадеки (Австралия)

13:30 мск. Анастасия Захарова (Россия) — Ева Лис (Германия).

Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 26 мая по 8 июня. Действующей победительницей турнира является польская теннисистка Ига Свёнтек.