Видеообзор победы Рахимовой в четвертьфинале турнира WTA-250 в Рабате

Сегодня, 23 мая, российская теннисистка, 105-я ракетка мира Камилла Рахимова вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Рабате (Марокко).

В четвертьфинальном матче она обыграла Элизабетту Коччаретто из Италии (52-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5 в пользу россиянки.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча между Рахимовой и Конччаретто, который состоялся в рамках грунтового турнира категории WTA-250 в Рабате.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Грунтовый турнир категории WTA-250 в Рабате продлится с 19 по 25 мая. Соперницей Рахимовой в полуфинале соревнований станет Маяр Шериф Ахмед Шериф из Египта (66-я ракетка мира).