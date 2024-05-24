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Кэти Волынец — Оксана Селехметьева, результат матча 24 мая 2024, счет 2:0, финал квалификации «Ролан Гаррос»

Селехметьева не прошла в основной турнир «РГ», уступив Волынец в финале квалификации
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Российская теннисистка 514-я ракетка мира Оксана Селехметьева не смогла пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Франции. В финальном раунде квалификации «Ролан Гаррос» она уступила 109-й ракетке мира из США Кэти Волынец со счётом 3:6, 4:6.

Ролан Гаррос — квалификация (ж). Финал
24 мая 2024, пятница. 12:10 МСК
Кэти Волынец
109
США
Кэти Волынец
К. Волынец
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Оксана Селехметьева
514
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Россиянка допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 15 заработанных (20%). Она ни разу не подала навылет. Её соперница также не сделала ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и выиграла 6 брейк-пойнтов из 10 (60%).

Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является польская теннисистка Ига Свёнтек.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос»
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
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