Селехметьева не прошла в основной турнир «РГ», уступив Волынец в финале квалификации
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Российская теннисистка 514-я ракетка мира Оксана Селехметьева не смогла пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Франции. В финальном раунде квалификации «Ролан Гаррос» она уступила 109-й ракетке мира из США Кэти Волынец со счётом 3:6, 4:6.
Ролан Гаррос — квалификация (ж). Финал
24 мая 2024, пятница. 12:10 МСК
109
Кэти Волынец
К. Волынец
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
514
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Россиянка допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 15 заработанных (20%). Она ни разу не подала навылет. Её соперница также не сделала ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и выиграла 6 брейк-пойнтов из 10 (60%).
Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является польская теннисистка Ига Свёнтек.
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