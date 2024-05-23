Джокович прокомментировал выход в полуфинал турнира в Женеве

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал выход в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). Серб со счётом 7:5, 6:1 обыграл 27-ю ракетку мира представителя Нидерландов Таллона Грикспора.

«Отличная победа. Думаю, первый сет спокойно мог сложиться в его пользу. Большую часть сета он играл лучше меня. У него был тройной сетбол. При счете 4:5 я уступал 0-40, и, если бы он реализовал эти сетболы, матч мог бы сложиться совсем иначе.

У меня получилось несколько раз хорошо подать. После этого я заиграл стабильно. Он немного помог мне, допустив ошибки, а я хорошо отыграл второй сет. Хочу ещё раз поблагодарить всех за поддержку. За то, что пришли на трибуны в холодный день. Очень рад видеть всех вас», – сказал Джокович в интервью на корте.

За выход в финал турнира в Женеве Джокович сразится с 44-й ракеткой мира 23-летним чехом Томашем Махачем.