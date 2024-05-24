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Хачанов, Алькарас и Димитров планируют выступить на травяном турнире в Queen’s Club

Хачанов, Алькарас и Димитров планируют выступить на травяном турнире в Queen’s Club
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Опубликован заявочный лист на травяной турнир категории ATP-500 в Queen's Club, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 17 по 23 июня.

Первым сеяным турнира станет действующий чемпион соревнований испанец Карлос Алькарас. Второй номер посева достался болгарину Григору Димитрову. Серебряный призёр Олимпиады-2020 Карен Хачанов также планирует выступить на турнире.

Кроме того, в соревнованиях собираются принять участие прошлогодний финалист австралиец Алекс де Минор (11), американец Тейлор Фритц (12), датчанин Хольгер Руне (13), американцы Томми Пол (14) и Бен Шелтон (15). По защищённому рейтингу на турнир заявился канадец Милош Раонич.

Полный заявочный лист выглядит таким образом:

Фото: dartsrankings.com/tennis/queens

Ранее стало известно, что Медведев планирует сыграть в Хертогенбосхе (Нидерланды).

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