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Новак Джокович вышел в полуфинал грунтового турнира в Женеве

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).

В четвертьфинальном поединке Джокович (1/WC) со счётом 7:5, 6:1 обыграл 27-ю ракетку мира представителя Нидерландов Таллона Грикспора (6).

Встреча Джоковича с Грикспором продлилась 1 час и 18 минут. В её рамках 37-летний Джокович четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Грикспора четыре эйса, пять двойных ошибок и семь нереализованных брейк-пойнтов.

За выход в финал турнира в Женеве Джокович сразится с 44-й ракеткой мира 23-летним чехом Томашем Махачем.

Напомним, Джокович решил сыграть на неделе перед стартом «Ролан Гаррос» по причине нехватки игровой практики.