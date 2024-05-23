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Камилла Рахимова вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Рабате

Камилла Рахимова вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Рабате
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Российская теннисистка, 105-я ракетка мира Камилла Рахимова вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Рабате (Марокко).

В четвертьфинальном мачте она обыграла Элизабетту Коччаретто из Италии (52-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5 в пользу россиянки.

Рабат. 1/4 финала
23 мая 2024, четверг. 20:20 МСК
Камилла Рахимова
105
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7
5 		5
         
Элизабетта Коччаретто
52
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто

Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. За это время российская спортсменка реализовала 4 брейк-пойнта из 11, допустила три двойные ошибки и один раз подала навылет. На счету итальянской теннисистки два эйса, две двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В полуфинале грунтового турнира категории WTA-250 в Рабате соперницей Рахимовой станет Маяр Шериф Ахмед Шериф из Египта (66-я ракетка мира).

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