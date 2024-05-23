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Надаль — лидер по количеству побед над соперниками из топ-5 рейтинга ATP на «Ролан Гаррос»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль — единственный игрок, одержавший более 10 побед над соперниками из топ-5 рейтинга ATP на «Ролан Гаррос».

Испанец выигрывал 20 раз, он является лидером по данному показателю. На втором месте списка расположился сербский теннисист Новак Джокович, у которого девять побед над соперниками из топ-5 рейтинга ATP на «Ролан Гаррос».

Сегодня, 23 мая, прошла жеребьёвка мужской части Открытого чемпионата Франции — 2024 по теннису. В 1/64 финала турнира в очном противостоянии Надаль встретится с четвёртой ракеткой мира из Германии Александром Зверевым.

«Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.