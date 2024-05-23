«Ролан Гаррос» — 2024: потенциальный путь до титула Елены Рыбакиной

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Сегодня, 23 мая, в Париже (Франция) состоялась жеребьёвка «Ролан Гаррос» — 2024. Основной турнир женской части соревнований пройдёт с 26 мая по 8 июня.

По итогам жеребьёвки, в частности, стало известно, какой путь необходимо преодолеть чемпионке Уимблдона-2022, четвёртой ракетке мира представляющей Казахстан, Елене Рыбакиной, чтобы впервые в карьере выиграть «Ролан Гаррос».

Потенциальный путь Елены Рыбакиной к титулу на «Ролан Гаррос» — 2024:

1/64 финала – Гретье Миннен (Бельгия);

1/32 финала – Аранча Рус (Нидерланды);

1/16 финала – Элисе Мертенс (Бельгия, 25);

1/8 финала – Элина Свитолина (Украина, 15);

1/4 финала – Чжэн Циньвэнь (Китай, 7);

1/2 финала – Арина Соболенко (Беларусь, 2);

финал – Ига Свёнтек (Польша, 1).