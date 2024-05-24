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Синнер стал лицом итальянского бренда макаронных изделий De Cecco

Синнер стал лицом итальянского бренда макаронных изделий De Cecco
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал лицом итальянского бренда макаронных изделий и оливкового масла De Cecco.

Фото: личный архив янника синнера

«У выдающегося теннисиста и выдающейся пасты есть много общего: страсть, ежедневная самоотдача и желание достичь совершенства.

Синнер и De Cecco — идеальная команда, чтобы представить миру лучшее, что есть в Италии.

Есть только один Янник Синнер, есть только одна De Cecco», — написал Синнер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее Янник Синнер и Анна Калинская были замечены на совместном ужине в Париже. По информации СМИ, Синнер и Калинская встретились в роскошном ресторане Langosteria, который работает при отеле Cheval Blanc.

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