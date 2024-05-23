Медведев принял участие в элегантной фотосессии в преддверии «Ролан Гаррос» — 2024

Чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев принял участие в фотосессии в преддверии «Ролан Гаррос» — 2024.

Российский спортсмен появился в элегантных образах от бренда Lacoste, которые дополнили ракетка и теннисный мяч. Результатом фотосессии Медведев поделился в своих социальных сетях.

Фото: Социальные сети Даниила Медведева

Напомним, на «Ролан Гаррос» — 2023 Медведев (2) выступил неудачно: проиграл в первом же круге квалифаеру Тьяго Уайлду.

«Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В 1/64 финала турнира в очном противостоянии сойдутся четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и испанский теннисист Рафаэль Надаль.