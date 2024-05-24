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Авдеева пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос», одержав волевую победу над Гадеки

Авдеева пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос», одержав волевую победу над Гадеки
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188-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Юлия Авдеева вышла в основную сетку Открытого чемпионата Франции.

В финале квалификационного турнира россиянка одержала волевую победу над 165-й ракеткой мира австралийкой Оливией Гадеки (1:6, 6:3, 6:2). Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут.

Ролан Гаррос — квалификация (ж). Финал
24 мая 2024, пятница. 12:10 МСК
Юлия Авдеева
188
Россия
Юлия Авдеева
Ю. Авдеева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		3 2
         
Оливия Гадеки
165
Австралия
Оливия Гадеки
О. Гадеки

За это время россиянка выполнила шесть подач навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 11 заработанных (27%). На счету Гадеки пять эйсов, две двойных и два реализованных брейк-пойнта из восьми (25%).

Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является польская теннисистка Ига Свёнтек.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос»
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