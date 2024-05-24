Авдеева пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос», одержав волевую победу над Гадеки
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188-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Юлия Авдеева вышла в основную сетку Открытого чемпионата Франции.
В финале квалификационного турнира россиянка одержала волевую победу над 165-й ракеткой мира австралийкой Оливией Гадеки (1:6, 6:3, 6:2). Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут.
Ролан Гаррос — квалификация (ж). Финал
24 мая 2024, пятница. 12:10 МСК
188
Юлия Авдеева
Ю. Авдеева
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6
|6
|
|3
|2
165
Оливия Гадеки
О. Гадеки
За это время россиянка выполнила шесть подач навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 11 заработанных (27%). На счету Гадеки пять эйсов, две двойных и два реализованных брейк-пойнта из восьми (25%).
Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является польская теннисистка Ига Свёнтек.
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