«Настоящее зрелище». Джокович — о предстоящем матче Надаля и Зверева на «Ролан Гаррос»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович высказался о жеребьёвке мужской части Открытого чемпионата Франции — 2024 по теннису. Серб выделил матч 1/64 финала турнира, где в очном противостоянии 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль встретится с четвёртой ракеткой мира из Германии Александром Зверевым.

«Да, я видел. Настоящее зрелище. Я с нетерпением жду этой встречи. Будет очень интересный матч. Зверев находится в отличной форме, победив в Риме. Ждём Рафу, к которому мы привыкли. Это „Ролан Гаррос“, так что посмотрим, что произойдёт», — сказал Джокович в интервью на корте.

«Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является Новак Джокович.